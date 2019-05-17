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AlzChem Group - XETR : XETR Partition 58 is down
17.05.19 21:30
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167 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DEQ, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DWNN, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSM, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IGY, IGYB, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LEGN, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, MTX, NDA, NEM, NOEJ, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPR, SPYA, SPYB, SPYE, SPYL, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, UBUN, UBUP, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, WCH, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,16 €
|2,14 €
|0,02 €
|+0,93%
|17.05./20:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A0AHT46
|A0AHT4
|3,86 €
|2,08 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|2,18 €
|0,00%
|20:09
|Stuttgart
|2,14 €
|+0,94%
|21:55
|Xetra
|2,16 €
|+0,93%
|17:36
|München
|2,18 €
|0,00%
|08:00
|Berlin
|2,12 €
|0,00%
|18:30
|Frankfurt
|2,14 €
|-0,93%
|15:58
|Düsseldorf
|2,06 €
|-0,96%
|17:01
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