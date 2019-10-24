Erweiterte Funktionen
BERLIN, LAND LSA08/38A236 - XETR : XETR Partition 58 is down
24.10.19 21:30
Xetra Newsboard
158 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|134,61 ¥
|134,61 ¥
|- ¥
|0,00%
|24.10./12:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A0SLKY6
|A0SLKY
|139,61 ¥
|134,61 ¥
Werte im Artikel
0,11
+1,87%
26,09
+0,77%
8,37
+0,72%
7,25
+0,69%
100,16
+0,59%
100,74
+0,21%
100,01
+0,17%
98,37
+0,13%
98,99
+0,06%
101,63
+0,05%
99,11
+0,02%
100,09
+0,02%
105,77
0,00%
99,70
0,00%
134,40
0,00%
133,84
0,00%
134,61
0,00%
130,50
0,00%
100,00
0,00%
101,91
-0,01%
99,82
-0,02%
99,80
-0,02%
99,32
-0,03%
9,90
-0,30%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|134,61 ¥
|0,00%
|12:45
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.