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BERLIN, LAND LSA08/38A236 - XETR : XETR Partition 58 is down




24.10.19 21:30
Xetra Newsboard

158 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
689% Cannabis Hot Stock startet CBD Verkauf in den USA - Kursrallye
107 mal günstiger als Aurora Cannabis und 180 mal günstiger als Canopy Growth

Weekend Unlimited Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
134,61 ¥ 134,61 ¥ -   ¥ 0,00% 24.10./12:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0SLKY6 A0SLKY 139,61 ¥ 134,61 ¥
Werte im Artikel
0,11 plus
+1,87%
26,09 plus
+0,77%
8,37 plus
+0,72%
7,25 plus
+0,69%
100,16 plus
+0,59%
100,74 plus
+0,21%
100,01 plus
+0,17%
98,37 plus
+0,13%
98,99 plus
+0,06%
101,63 plus
+0,05%
99,11 plus
+0,02%
100,09 plus
+0,02%
105,77 plus
0,00%
99,70 plus
0,00%
134,40 plus
0,00%
133,84 plus
0,00%
134,61 plus
0,00%
130,50 plus
0,00%
100,00 plus
0,00%
101,91 minus
-0,01%
99,82 minus
-0,02%
99,80 minus
-0,02%
99,32 minus
-0,03%
9,90 minus
-0,30%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 134,61 ¥ 0,00%  12:45
  = Realtime
Aktuell
1.400% Cannabis Aktientip meldet Vertriebsallianz für explosives Wachstum. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.
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