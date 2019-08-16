Erweiterte Funktionen


XETR : XETR Partition 58 is down




16.08.19 21:30
Xetra Newsboard

163 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DEQ, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IGY, IGYB, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, MTX, NDA, NEM, NOEJ, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPR, SPYA, SPYB, SPYE, SPYL, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, UBUN, UBUP, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Cannabis Aktientip macht weltweiten Vertriebsdeal perfekt - Massives Kaufsignal
1.161% Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Neuer 681% Blockchain Hot Stock mit massivem Kaufsignal. 50.000 mal schneller und 2.350 mal günstiger als Ethereum

Codebase Ventures Inc.
Weitere Artikel mehr >
16.08.19 , Xetra Newsboard
SEQUENCE NUMBERS OF ONLINE TRANSAC [...]
16.08.19 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Partition 56 is down
16.08.19 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Partition 50 is down
16.08.19 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Partition 52 is down
16.08.19 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Partition 54 is down
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...