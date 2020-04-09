Erweiterte Funktionen
Bougainville Copper - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.
09.04.20 21:30
Xetra Newsboard
159 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHEN, DHER, DUE, DWNG, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, OSRD, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TEG1, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,114 €
|0,11 €
|0,004 €
|+3,64%
|09.04./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|PG0008526520
|852652
|103,25 €
|0,055 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,128 €
|+4,92%
|16:31
|Nasdaq OTC Other
|0,10 $
|+66,67%
|26.03.20
|Berlin
|0,112 €
|+4,67%
|08:08
|Stuttgart
|0,114 €
|+3,64%
|08:12
|Düsseldorf
|0,115 €
|+3,60%
|16:00
|München
|0,105 €
|0,00%
|01.04.20
|Frankfurt
|0,135 €
|-2,88%
|14:47
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|22163
|Trading Bougainville Copper (AD.
|03.04.20
|1
|Who gets hin ??
|30.12.19
|3965
|BOUGAINVILLE (852652)
|16.01.18
|126
|Bougainville - Durststrecke ist .
|28.05.17
|27
|Wann sollte man BOC WKN: 8.
|04.01.15