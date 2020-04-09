Erweiterte Funktionen



Bougainville Copper - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.




09.04.20 21:30
Xetra Newsboard

159 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHEN, DHER, DUE, DWNG, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, OSRD, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TEG1, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Coronavirus COVID-19 Hot Stock entwickelt COVID-19 Test - Massives Kaufsignal
Vertriebsdeal für COVID-19 Schnelltest mit FDA-Zulassung


Questcap Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,114 € 0,11 € 0,004 € +3,64% 09.04./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
PG0008526520 852652 103,25 € 0,055 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,128 € +4,92%  16:31
Nasdaq OTC Other 0,10 $ +66,67%  26.03.20
Berlin 0,112 € +4,67%  08:08
Stuttgart 0,114 € +3,64%  08:12
Düsseldorf 0,115 € +3,60%  16:00
München 0,105 € 0,00%  01.04.20
Frankfurt 0,135 € -2,88%  14:47
  = Realtime
Aktuell
Hot Stock entwickelt Immundrink gegen Coronavirus COVID-19 - Massives Kaufsignal. 152 mal günstiger als MOTA Ventures (MOTA) und 315 mal günstiger als Aurora (ACB)

BevCanna Enterprises Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
22163 Trading Bougainville Copper (AD. 03.04.20
1 Who gets hin ?? 30.12.19
3965 BOUGAINVILLE (852652) 16.01.18
126 Bougainville - Durststrecke ist . 28.05.17
27 Wann sollte man BOC WKN: 8. 04.01.15
RSS Feeds




Bitte warten...