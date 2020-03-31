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MSCI CHINA UCITS ETF - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.




31.03.20 21:30
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159 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHEN, DHER, DUE, DWNG, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, OSRD, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TEG1, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

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DE000A1JF7L0 A1JF7L 9,00 $ 6,97 $
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München 6,698 € 0,00%  20.03.20
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