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Western Union - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.
30.03.20 21:30
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159 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHEN, DHER, DUE, DWNG, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, OSRD, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TEG1, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|18,91 $
|20,76 $
|-1,85 $
|-8,91%
|30.03./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US9598021098
|A0LA17
|28,43 $
|17,70 $
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|17,70 €
|+2,91%
|11:15
|Xetra
|18,20 €
|0,00%
|27.03.20
|Frankfurt
|17,90 €
|-2,72%
|08:11
|Düsseldorf
|17,30 €
|-2,81%
|19:50
|Stuttgart
|17,30 €
|-3,35%
|17:47
|München
|17,23 €
|-6,33%
|16:34
|Berlin
|16,976 €
|-7,99%
|16:35
|AMEX
|18,98 $
|-8,22%
|21:57
|NYSE
|18,91 $
|-8,91%
|22:10
|Nasdaq
|18,90 $
|-9,00%
|22:00
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