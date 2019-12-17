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Vita 34 - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.
17.12.19 22:30
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158 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,95 €
|12,80 €
|0,15 €
|+1,17%
|17.12./20:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A0BL849
|A0BL84
|14,80 €
|10,80 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|12,70 €
|-1,93%
|14:27
|Stuttgart
|13,05 €
|+3,16%
|21:55
|Xetra
|12,95 €
|+1,17%
|17:36
|Düsseldorf
|12,65 €
|+0,40%
|17:01
|Frankfurt
|12,65 €
|-1,94%
|08:02
|Berlin
|12,65 €
|-2,32%
|08:00
|Hamburg
|12,65 €
|-2,69%
|08:09
|München
|12,65 €
|-2,69%
|08:00
= Realtime
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