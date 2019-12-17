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Vita 34 - XETR : XETR Order/Quote Management on Partition 58 not available.




17.12.19 22:30
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158 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHER, DLG, DRI, DUE, DWNI, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, H410, H4ZE, H4ZI, H4ZW, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PBB, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, WAF, X011, X016, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Neuer 738% Cannabis Hot Stock kämpft gegen Krebs, Alzheimer und Parkinson
288 mal günstiger als Aurora und 794 mal günstiger als Canopy

Core One Labs Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,95 € 12,80 € 0,15 € +1,17% 17.12./20:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A0BL849 A0BL84 14,80 € 10,80 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		12,70 € -1,93%  14:27
Stuttgart 13,05 € +3,16%  21:55
Xetra 12,95 € +1,17%  17:36
Düsseldorf 12,65 € +0,40%  17:01
Frankfurt 12,65 € -1,94%  08:02
Berlin 12,65 € -2,32%  08:00
Hamburg 12,65 € -2,69%  08:09
München 12,65 € -2,69%  08:00
  = Realtime
Aktuell
Massives Kaufsignal für diesen 504% Cannabis Hot Stock nach Zusage für NASDAQ-Listing. Cannabis Aktientip 52 mal günstiger als Aurora und 113 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.
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