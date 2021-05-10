Erweiterte Funktionen


XETR : XETR Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further Information




10.05.21 23:27
Xetra Newsboard

763 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2B7S, 36B1, 36B3, 36B4, 36B6, 36B7, 36BA, 36BD, 36BE, 36BY, 3SUD, 3SUR, 4BRZ, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 4UBF, 4UBP, 4UBR, 540F, 5HED, 5HEE, 5UOA, 5X62, 6PSA, 6PSC, 9GAF, 9GAK, 9GAL, AFI1, AFIN, AHYE, ALQD, ASR3, ASR5, ASRC, ASRD, ASRE, ASRF, ASRG, ASRI, ASWE, AW1R, AYE2, AYEM, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BBCK, BBEG, BBLL, BBTR, BBUD, BBUS, BCFU, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BNXG, C006, C007, C010, C020, C024, C029, C030, C060, C090, C099, C101, CAB3, CB3G, CBUE, CCME, CCMR, CCNV, CD91, CEM1, CEM2, CGB, CI3G, COVR, D3V3, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, DBX0, DBXB, DBXF, DBXG, DBXH, DBXK, DBXM, DBXN, DBXP, DBXQ, DBXR, DBXT, DBZB, DBZN, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DJAD, DRGN, DX22, DXS1, DXS3, DXSM, DXSQ, DXST, DXSU, DXSV, DXSW, DXSZ, E15G, E15H, E500, E905, E960, EB3M, ECBC, ECBD, ECBI, ECR1, ECR3, EDM4, EDM6, EDMF, EDMJ, EDMU, EDMW, EFQ2, EFQ8, EFRN, EGV2, EGV3, EGV5, EGV7, EHBA, EHBD, EIB3, EIB5, EIB7, EIBB, EIBX, EKLD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFE, ELFF, ELFW, EM1C, EMA5, EMAB, EMIE, EMIG, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, ENERGY_ETC, EQEU, ES5R, ESAP, ESEA, ESEE, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, ESRI, ESTP, EUED, EUHA, EUHI, EUII, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EWRD, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, F4DE, F4DU, F701, F702, F703, FAEU, FAHY, FEPX, FESD, FEUQ, FEUR, FGEQ, FGEU, FGLR, FJPR, FLRG, FLTE, FLTU, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FSCM, FUSA, FUSD, FUSR, FUSU, FVSH, FVUI, FYEM, FYER, G2XJ, GASF, GBNB, GFEA, GLDA, GMVM, GRON, H41J, HDLV, HY3M, HYLE, IBB1, IBC2, IBC5, IBC7, IBC9, IBCA, IBCC, IBCD, IBCI, IBCL, I...

Aktuell
Blockchain Hot Stock startet Bitcoin-Produktion mit 208 Maschinen. Nach 11.100% mit DMG Blockchain und 8.167% mit Hive Blockchain

Global Care Capital Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Fantastische Bohrresultate - Gold Hot Stock entdeckt 977 Mio. $ Gold. Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze

Kesselrun Resources Ltd.
Weitere Artikel mehr >
10.05.21 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is up: On- [...]
10.05.21 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is up: On- [...]
10.05.21 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Order Management Service is d [...]
10.05.21 , Xetra Newsboard
XETR : XETR Order Management Service is d [...]
10.05.21 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...