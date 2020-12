Finanztrends Video zu WashTec



Deutsche Boerse AG has decided on changes to the composition of share indices. Consequently, the following changes in Xetra trading (MIC: XETR) will come into effect on 21 December 2020: Trading model: Continuous Trading Instrument Name Short Code ISIN Prod. Assignm. Group old Prod. Assignm. Group new Partition ID old Partition ID new Siemens Energy AG ENR DE000ENER6Y0 GER0 MDX1 56 58 Grenke AG GLJ DE000A161N30 MDX1 SDX1 58 55 flatexDEGIRO AG FTK DE000FTG1111 GER0 SDX1 56 55 Hensoldt AG HAG DE000HAG0005 GER0 SDX1 56 55 HOME24 SE H24 DE000A14KEB5 GER0 SDX1 56 55 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VBK DE000A0JL9W6 GER0 SDX1 56 55 WESTWING GROUP WEW DE000A2N4H07 GER0 SDX1 56 55 ElringKlinger AG ZIL2 DE0007856023 GER0 SDX1 56 55 Tele Columbus AG TC1 DE000TCAG172 SDX1 GER0 55 56 Leoni AG LEO DE0005408884 SDX1 GER0 55 56 Dr. Hoenle AG HNL DE0005157101 SDX1 GER0 55 56 secunet Security Networks AG YSN DE0007276503 SDX1 GER0 55 56 Wuestenrot & Wuerttembergische AG WUW DE0008051004 SDX1 GER0 55 56 DMG MORI AG GIL DE0005878003 SDX1 GER0 55 56 WashTec AG WSU DE0007507501 SDX1 GER0 55 56