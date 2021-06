Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Finanztrends Video zu Leoni



mehr >

Deutsche Boerse AG has decided on changes to the composition of share indices. Consequently, the following changes in Xetra trading (MIC: XETR) will come into effect on 21 June 2021: Trading model: Continuous Trading MIC: XETR Instrument Name Short Code ISIN PAG (old) PAG (new) Part-ID(old) Part-ID(new) SILTRONIC AG NA O.N. WAF DE000WAF3001 MDX1 SDX1 55 55 SILTRONIC AG NA Z.VERK. WAF1 DE000WAF3019 MDX1 SDX1 55 55 AUTO1 GROUP SE INH O.N. AG1 DE000A2LQ884 SDX1 MDX1 55 55 KOENIG + BAUER AG ST O.N. SKB DE0007193500 SDX1 GER0 55 55 VANTAGE TOWERS AG NA O.N. VTWR DE000A3H3LL2 GER0 SDX1 55 55 GRENKE AG NA O.N. GLJ DE000A161N30 GER0 SDX1 55 55 NAGARRO SE NA O.N. NA9 DE000A3H2200 GER0 SDX1 55 55 NAGARRO SE. JUNGE NA90 DE000A3E5B33 GER0 SDX1 55 55 CORESTATE CAPITAL HLDG CCAP LU1296758029 SDX1 LUX0 55 56 LEONI AG NA O.N. LEO DE0005408884 SDX1 GER0 55 55