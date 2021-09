Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



Deutsche Boerse AG has decided on changes to the composition of share indices. Consequently, the following changes in Xetra trading (MIC: XETR) will come into effect on 20 September 2021: Trading model: Continuous Trading Instrument Name Short Code ISIN PAG (old) PAG (new) Part-ID(old) Part-ID(new) AIRBUS SE AIR NL0000235190 MDX1 DAX1 55 51 ZALANDO SE ZAL DE000ZAL1111 MDX1 DAX1 55 54 SIEMENS HEALTH.AG SHL DE000SHL1006 MDX1 DAX1 55 53 SYMRISE AG SY1 DE000SYM9999 MDX1 DAX1 55 52 HELLOFRESH SE HFG DE000A161408 MDX1 DAX1 55 53 SARTORIUS AG SRT DE0007165607 MDX1 DAX1 55 53 SARTORIUS AG VZO SRT3 DE0007165631 MDX1 DAX1 55 53 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH3 DE000PAH0038 MDX1 DAX1 55 50 BRENNTAG SE BNR DE000A1DAHH0 MDX1 DAX1 55 50 PUMA SE PUM DE0006969603 MDX1 DAX1 55 54 QIAGEN NV EO QIA NL0012169213 MDX1 DAX1 55 54 VANTAGE TOWERS AG VTWR DE000A3H3LL2 SDX1 MDX1 55 55 BEFESA S.A. BFSA LU1704650164 SDX1 MDX1 55 55 ZOOPLUS AG ZO1 DE0005111702 SDX1 MDX1 55 55 HYPOPORT SE HYQ DE0005493365 SDX1 MDX1 55 55 JUNGHEINRICH AG JUN3 DE0006219934 SDX1 MDX1 55 55 HOCHTIEF AG HOT DE0006070006 MDX1 SDX1 55 55 MORPHOSYS AG MOR DE0006632003 MDX1 SDX1 55 55 ENCAVIS AG ECV DE0006095003 MDX1 SDX1 55 55 NORDEX SE O.N. NDX1 DE000A0D6554 MDX1 SDX1 55 55 SHOP APOTHEKE EUROPE INH. SAE NL0012044747 MDX1 SDX1 55 55 SUSE S.A. SUSE LU2333210958 LUX0 SDX1 56 55 SYNLAB AG SYAB DE000A2TSL71 GER0 SDX1 55 55 ABOUT YOU HOLDING AG YOU DE000A3CNK42 GER0 SDX1 55 55 SECUNET SECURITY AG YSN DE0007276503 GER0 SDX1 55 55 PVA TEPLA AG TPE DE0007461006 GER0 SDX1 55 55 STO SE+CO.KGAA VZO STO3 DE0007274136 GER0 SDX1 55 55 SUESS MICROTEC SE SMHN DE000A1K0235 SDX1 GER0 55 55 BORUSSIA DORTMUND BVB DE0005493092 SDX1 GER0 55 55 VOSSLOH AG VOS DE0007667107 SDX1 GER0 55 55 MEDIOS AG ILM1 DE000A1MMCC8 SDX1 GER0 55 55 ELRINGKLINGER AG ZIL2 DE0007856023 SDX1 GER0 55 55 HAMBURG.HAFEN LOG.A HHFA DE000A0S8488 SDX1 GER0 55 55