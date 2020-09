The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2020 ISIN Name LU0378435399 ComStage SICAV LU0378435639 ComStage SICAV LU0378435712 ComStage SICAV LU0378436876 ComStage SICAV LU0378437171 ComStage SICAV LU0378437254 ComStage SICAV LU0444606536 ComStage SICAV LU0444607187 ComStage SICAV LU0444606619 ComStage SICAV LU1275254636 ComStage SICAV LU0950672476 UBS ETF SICAV LU0937835576 UBS ETF SICAV