The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2019 ISIN Name DE000A18HC41 BOOST ISSUER ETP 2062 DE000A18HC58 BOOST ISSUER ETP 2062 DE000A18HC66 BOOST ISSUER ETP 2062 DE000A18HC74 BOOST ISSUER ETP 2062 DE000A2BGQW9 BOOST ISSUER ETP Z 2062 DE000A2BGQX7 BOOST ISSUER ETP Z 2062 DE000A2BGQY5 BOOST ISSUER ETP Z 2062 DE000A2LQ2L3 INNOGY SE Z.VERK.