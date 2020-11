The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2020 ISIN Name DE0006757008 AUDI Aktiengesellschaft IE00B3ZJFC95 BlackRock Asset Management Ireland Ltd. IE00B455LS29 BlackRock Asset Management Ireland Ltd. IE00B45H7020 BlackRock Asset Management Ireland Ltd. IE00B4KZ8V93 BlackRock Asset Management Ireland Ltd. IE00BF2SYS28 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV IE00BF4G7290 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV