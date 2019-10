The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2019 ISIN Name IE00BD6GC517 Xtrackers (IE) Public Limited Company IE00BYQLL121 Xtrackers (IE) Public Limited Company IE00BYTRMY76 Xtrackers (IE) Public Limited Company