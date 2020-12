The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.12.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2020 ISIN Name DE000A2BGQZ2 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC DE000A133ZT6 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC DE000A133ZV2 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC