The following instruments on XETRA have its last trading day on 30.09.2019. Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2019 ISIN Name DE000A12D253 Invesco Investment Management Ltd. DE000A14YKA5 LGIM ETF Managers Limited LU1692072322 Lyxor International Asset Management S.A.S. IE00B431K857 State Street Global Advisors Ltd. IE00B454X613 State Street Global Advisors Ltd. IE00B7GBL799 State Street Global Advisors Ltd. IE00BCBJFC69 State Street Global Advisors Ltd. IE00BKY7WX37 State Street Global Advisors Ltd. IE00BYSZ5S74 State Street Global Advisors Ltd. IE00BYSZ5W11 State Street Global Advisors Ltd. IE00BYSZ5X28 State Street Global Advisors Ltd. IE00BYSZ5Y35 State Street Global Advisors Ltd. IE00B5PYL424 UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. IE00BMP3HJ57 UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. IE00BMP3HL79 UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. IE00BX7RRT25 UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.