The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2020 ISIN Name LU1290894820 LYXOR INDEX FUND SICAV LU1348962132 LYXOR INDEX FUND SICAV