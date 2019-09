Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Finanztrends Video zu Novartis



mehr >

The following instrument on XETRA has its last trading day on 20.09.2019. Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 20.09.2019 ISIN Name CH0012005267 Novartis AG CH0012032113 Roche Holding AG CH0011075394 Zurich Insurance Group AG