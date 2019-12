The following instrument on XETRA has its last trading day on 18.12.2019 Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 18.12.2019 ISIN Name DE000ETC0340 Commerzbank AG DE000ETC0365 Commerzbank AG DE000ETC0399 Commerzbank AG DE000ETC0407 Commerzbank AG DE000ETC0415 Commerzbank AG DE000ETC0423 Commerzbank AG DE000ETC0431 Commerzbank AG DE000ETC0449 Commerzbank AG DE000ETC0464 Commerzbank AG DE000ETC0472 Commerzbank AG DE000ETC0480 Commerzbank AG DE000ETC0506 Commerzbank AG DE000ETC0514 Commerzbank AG DE000ETC0522 Commerzbank AG DE000ETC0530 Commerzbank AG DE000ETC0548 Commerzbank AG DE000ETC0555 Commerzbank AG DE000ETC0563 Commerzbank AG DE000ETC0589 Commerzbank AG DE000ETC0597 Commerzbank AG DE000ETC0605 Commerzbank AG DE000ETC0654 Commerzbank AG DE000ETC0662 Commerzbank AG DE000ETC0670 Commerzbank AG DE000ETC0688 Commerzbank AG DE000ETC0720 Commerzbank AG DE000ETC0753 Commerzbank AG DE000ETC0761 Commerzbank AG DE000ETC0837 Commerzbank AG DE000ETC0845 Commerzbank AG DE000ETC0878 Commerzbank AG DE000ETC0886 Commerzbank AG