The following instrument on XETRA has its last trading day on 15.11.2019 Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 15.11.2019 ISIN Name DE0005634000 EASY SOFTWARE AG LU0835262626 Xtrackers LU0484968655 Xtrackers II LU0613540185 Xtrackers II LU0429459513 Xtrackers II LU0730820569 Xtrackers II LU0613540698 Xtrackers II LU0613540854 Xtrackers II LU0290357333 Xtrackers II