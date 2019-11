The following instrument on XETRA has its last trading day on 13.11.2019 Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 13.11.2019 ISIN Name DE000ETN0099 Commerzbank ETN DE000ETN0230 Commerzbank ETN DE000ETN0297 Commerzbank ETN DE000ETN0339 Commerzbank ETN DE000ETN0412 Commerzbank ETN DE000ETN0826 Commerzbank ETN DE000ETN0859 Commerzbank ETN DE000ETN0867 Commerzbank ETN DE000ETN0AG3 Commerzbank ETN DE000ETN0AL3 Commerzbank ETN DE000ETN0AM1 Commerzbank ETN DE000ETC0498 Commerzbank ETC DE000ETC0639 Commerzbank ETC DE000ETC0647 Commerzbank ETC DE000ETC0712 Commerzbank ETC