The following instrument on XETRA has its last trading day on 11.12.2019 Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 11.12.2019 ISIN Name LU1615090278 BNP Paribas Easy SICAV LU1615091243 BNP Paribas Easy SICAV LU1547514593 BNP Paribas Easy SICAV IE00BDFB5708 Invesco Markets plc IE00BDFB5815 Invesco Markets plc IE00BDFB5922 Invesco Markets plc IE00BDFB5B42 Invesco Markets plc IE00BDFB5C58 Invesco Markets plc IE00BWFDP571 Invesco Markets plc IE00BWFDP803 Invesco Markets plc CA26154A1066 Dream Global Real Estate Investment Trust