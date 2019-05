Wir nehmen Bezug auf unser Rundschreiben 039/2019. Aufgrund der verzoegerten Handelseroeffnung in Aktien der Uber Technologies Inc. an der NYSE kommt es heute im Continuous Trading auf Xetra (MIC: XETR) zu keiner Preisermittlung. Ein Handel in der Fortlaufenden Auktion (MIC: XFRA) ist nach der Handelseroeffnung an der NYSE bis 20:00 Uhr moeglich.