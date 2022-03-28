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28.03.22 20:30
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43,256 € 40,052 € 3,204 € +8,00% 28.03./21:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BLBDZV05 A3GWV4 43,53 € 34,85 €
Werte im Artikel
10,13 plus
+13,62%
5,52 plus
+11,55%
3,52 plus
+10,56%
5,15 plus
+10,50%
5,28 plus
+10,04%
30,62 plus
+9,34%
34,58 plus
+9,24%
43,26 plus
+8,00%
3,44 plus
+7,74%
15,29 plus
+7,59%
42,01 plus
+6,85%
30,69 plus
+6,49%
11,72 plus
+5,64%
14.535 plus
+0,90%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 42,864 € +8,43%  19:15
München 43,256 € +8,00%  16:29
Frankfurt 43,298 € +7,63%  16:35
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