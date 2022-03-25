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Global X Ether ETN - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




25.03.22 21:30
Xetra Newsboard

230 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XH, 2CAR, 2FLY, 2SBT, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540G, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ADAA, ADOT, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, ASOL, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BTIC, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CLTC, CSDA, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DE000A27Z304, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GTBU5, DE000A3GVK06, DE000A3GVK14, DE000A3GVKX6, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DSOL, DX2I, DX2J, E127, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, ENERGY_ETC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FBTC, FNNG, FNNS, GB00BLBDZV05, GB00BLBDZW12, GLDA, IBC0, IBC3, IETH, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LNOE, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, O2IG, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OOEC, PCFC, PCFD, PR_METAL_ETC, QDV5, SBU3, SC0E, SCHE, SJPL, SJPS, SLNC, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, STR2, SXR7, SXRJ, TY3S, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, US9L, US9S, VBTC, VDOT, VETH, VIXL, VS0L, VT0P, VTRX, WADA, WBIT, WBLC, WCO2, WETH, WMEG, X025, X026, XBJA, XBJD, XBJE, XBJF, XBJJ, XBJP, XBJQ, XBTI, XDOT, XIEE, XLME, XMVE, XMWH, XMWJ, YBTC, ZPRE, ZSRI

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Sensationelle Uran-Entdeckung - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
388% Uran Aktientip nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
28,386 € 28,166 € 0,22 € +0,78% 25.03./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BLBDZW12 A3GWV3 28,58 € 22,81 €
Werte im Artikel
14,25 plus
+1,16%
44,45 plus
+1,11%
38,97 plus
+1,09%
11,29 plus
+1,08%
31,82 plus
+0,98%
28,01 plus
+0,97%
28,39 plus
+0,78%
3,19 plus
+0,76%
14.306 plus
+0,22%
4,80 minus
-1,47%
3,20 minus
-2,39%
4,67 minus
-2,81%
8,92 minus
-3,36%
4,94 minus
-5,56%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 28,816 € +3,03%  15:23
Xetra 31,254 € +0,88%  17:36
Frankfurt 28,386 € +0,78%  16:54
Düsseldorf 27,86 € +0,11%  19:15
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Aktuell
Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - Massives Kaufsignal. Neuer 239% Lithium Hot Stock nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL)

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