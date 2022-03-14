Erweiterte Funktionen
Global X Ether ETN - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information
14.03.22 21:30
Xetra Newsboard
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|26,566 €
|26,566 €
|- €
|0,00%
|14.03./17:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BLBDZW12
|A3GWV3
|26,57 €
|- €
Werte im Artikel
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+2,21%
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+1,51%
3,59
+1,09%
4,02
+0,72%
26,19
+0,37%
23,04
+0,33%
34,19
+0,25%
12,46
+0,23%
26,57
0,00%
38,93
-0,42%
2,55
-0,75%
7,18
-1,04%
2,67
-1,50%
3,91
-5,45%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Xetra
|26,566 €
|0,00%
|11.03.22
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