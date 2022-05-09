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09.05.22 20:30
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11,22 € 11,612 € -0,392 € -3,38% 09.05./21:39
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SE0000106270 872318 21,50 € 11,15 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		11,22 € -3,38%  20:47
Frankfurt 11,496 € +1,25%  08:03
München 11,496 € +0,70%  08:08
Hannover 11,49 € +0,67%  08:01
Berlin 11,468 € +0,51%  08:08
Hamburg 11,40 € -0,12%  09:54
Nasdaq OTC Other 12,05 $ -1,07%  15:30
Stuttgart 11,184 € -1,76%  17:01
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