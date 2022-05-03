Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




03.05.22 20:30
Xetra Newsboard

651 products affected: 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSE, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, A4H8, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, APJX, APXJ, ASRM, ASRP, ASRR, ASRS, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1P, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BLCH, BUG, BUNH, C005, CAUT, CBI0, CBRS, CBUA, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CBUK, CCLD, CCLN, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CMOE, CN1G, CNIE, CSTD, CSYU, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, ECOM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELEC, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQB, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGJ, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLPE, FLXD, FLXE, FLXG, FLXT, FLXU, FLXX, FTGT, G1CD, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRID, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HP2A, HP8E, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, HYCN, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCE, JPCT, JPNH, JSRI, J...

Aktuell
Börsengurus setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
370% Uran Hot Stock nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Aktienempfehlung 2022: Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 22.111% mit AVZ Minerals ($AVZ)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
21:36 , Xetra Newsboard
XFRA : INSTRUMENT_SUSPENSION - DE000 [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:35 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...