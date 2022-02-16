Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




16.02.22 21:30
Xetra Newsboard

612 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, APXJ, ASRR, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BLCH, BNRN, BUG, BUNH, C005, CAUT, CBI0, CBRS, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CCLD, CCLN, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CN1G, CNIE, CSTD, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DPWN, DR7E, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, FMEN, FREN, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, HYCN, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCE, JPCT, JPNH, JSRI, JUPI, KO1N, KROP, L8I7, LCDE, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGGA, LGGE, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, L...

Aktuell
Kernenergie rettet das Klima - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
Nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC) und 3.496% mit NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Lithium Aktientip mit sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Nach 4.609% mit Albemarle ($ALB) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...