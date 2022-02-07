Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




07.02.22 21:30
Xetra Newsboard

603 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, APXJ, ASRR, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BLCH, BNRN, BUG, BUNH, C005, CAUT, CBI0, CBRS, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CCLD, CCLN, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CN1G, CNIE, CSTD, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DPWN, DR7E, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, FMEN, FREN, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCE, JPCT, JPNH, JSRI, JUPI, KO1N, L8I7, LCDE, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGGA, LGGE, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, LI7U, LMVF, L...

Aktuell
Uranpreis im Höhenrausch - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
Uran Hot Stock 2022 mit sensationeller Übernahme - Strong Buy

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Lithiumpreis knackt 42.000$ - Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen. Lithium Hot Stock mit sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...