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31.12.21 21:32
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3,308 € 3,352 € -0,044 € -1,31% 30.12./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
ES0109427734 A0EAK5 4,24 € 2,87 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		3,308 € -1,31%  30.12.21
Stuttgart 3,30 € +0,55%  30.12.21
Berlin 3,31 € +0,49%  30.12.21
München 3,308 € +0,30%  30.12.21
Frankfurt 3,29 € +0,24%  30.12.21
Düsseldorf 3,308 € +0,12%  30.12.21
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