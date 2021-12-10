Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




10.12.21 21:30
Xetra Newsboard

585 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BUG, BUNH, C005, CBRS, CBUC, CBUD, CBUH, CBUI, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CN1G, CNIE, CSTD, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DTG, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCT, JPNH, JSRI, JUPI, KO1N, L8I7, LCDE, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGGA, LGGE, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, LI7U, LMVF, LOWD, LWCR, LYM8, LYM9, LYMD, LYMH, LYP6, LYPS, LYY4, LYYB, M9SA, M9SV, MCHN, MD...

Aktuell
Uran heißester Rohstoff für 2022 - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 3.496% mit NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Bester Lithium Hot Stock 2022: Übernahme nahe Tesla ($TSLA) in wenigen Tagen nach 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...