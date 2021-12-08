Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




08.12.21 21:30
Xetra Newsboard

580 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BUG, BUNH, C005, CBRS, CBUC, CBUD, CBUH, CBUI, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CN1G, CNIE, CSTD, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCT, JPNH, JSRI, JUPI, KO1N, L8I7, LCDE, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGGA, LGGE, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, LI7U, LMVF, LOWD, LWCR, LYM8, LYM9, LYMD, LYMH, LYP6, LYPS, LYY4, LYYB, M9SA, M9SV, MCHN, MD4X, M...

Aktuell
Sensationelle Übernahme - Massiv unterbewertet. Uran Hot Stock
32 mal günstiger als Uranium Energy ($UEC) und 76 mal als NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Lithium Hot Stock unmittelbar vor Übernahme nahe Tesla ($TSLA) nach 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Arbor Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
23:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...