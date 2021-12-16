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ALMA METALS LTD. CUFS1 - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




16.12.21 21:30
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585 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AKWA, AME6, AMED, AMES, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BCFE, BETS, BGX, BJLE, BUG, BUNH, C005, CBRS, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CEBB, CEBG, CHSR, CL0U, CN1G, CNIE, CSTD, CT3C, CUIK, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DTOX, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, EQQJ, EQQQ, EQQX, ESEH, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GN0M, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HDR0, HJAP, HNDX, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, IUS3, IUS4, IUS8, IUSB, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JETS, JNHA, JP40, JP4H, JPCT, JPNH, JSRI, JUPI, KO1N, L8I7, LCDE, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGGA, LGGE, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, LI7U, LMVF, LOWD, LWCR, LYM8, LYM9, LYMD, LYMH, LYP6, LYPS, LYY4, LYYB, M9SA, M9SV, MCHN, M...

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