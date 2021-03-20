Erweiterte Funktionen
XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information
20.03.21 16:23
Xetra Newsboard
478 products affected: 10AH, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4UBH, 540K, 6AQQ, 6FIN, 6PSK, 6TVL, ACU2, AE50, AEMD, AH50, AME6, AMED, AMES, AUM5, AW11, AW1B, AW1C, B500, BCFE, BGX, BJLE, BUNH, C005, CBRS, CEBB, CEBG, CHSR, CN1G, CSTD, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, DBPG, DBPK, DBX5, DBX6, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DBXS, DBXU, DBXV, DBXX, DBXY, DBXZ, DDOC, DECD, DIGI, DJAM, DNRA, DX2D, DX2E, DX2G, DX2K, DX2S, DX2X, DX2Z, DXS0, DXS5, DXS6, DXS7, DXSB, DXSC, DXSD, DXSE, DXSF, DXSG, DXSH, DXSI, DXSK, DXSL, E907, E908, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, ENOA, EQQQ, ESEH, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FLXD, FLXE, FLXG, FLXU, FLXX, G1CE, G2X, GC2U, GC40, GLUX, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H4ZX, HNDX, HTMW, HUBE, I500, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, IM2A, INDA, INDB, IQQ4, IQQ5, IQQ6, IQQ7, IQQ9, IQQB, IQQC, IQQD, IQQF, IQQH, IQQI, IQQJ, IQQK, IQQL, IQQM, IQQN, IQQQ, IQQS, IQQT, IQQV, IQQX, IS07, IS0E, ISPA, ISTM, IUS3, IUS4, IUS8, IUSL, IUSQ, IUSZ, J1GR, JARH, JARI, JNHA, JP40, JP4H, JPCT, JPNH, JSRI, L8I7, LCEU, LCUJ, LCUK, LCUS, LEAD, LGQG, LGQI, LGQM, LGWS, LGWU, LMVF, LWCR, LYM8, LYM9, LYMD, LYMH, LYP6, LYPS, LYY4, LYYB, M9SA, M9SV, MCHN, MD4X, MKK1, MOED, MOEU, MWSH, OSX4, OSX6, OSX9, OSXC, OSXJ, PABW, PAC, PLX, PVF1, QCLN, QDFD, QDVA, QDVC, QDVD, QDVE, QDVF, QDVG, QDVH, QDVI, QDVK, QDVM, QDVN, QDVR, QDVS, QDVW, QUED, QUEU, QVFD, REAL, RENW, ROX, RQFI, RS2K, S7XE, SADH, SBIM, SC01, SC03, SC05, SC0C, SC0F, SC0G, SC0H, SC0I, SC0S, SC0U, SC0W, SC0Y, SC0Z, SK9A, SKYE, SLQX, SM8T, SMRE, SMRN, SPYD, SPYF, SPYG, SPYI, SPYJ, SPYK, SP...
Aktuell