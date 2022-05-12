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12.05.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,16 € 10,08 €
Werte im Artikel
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0,00%
8,79 minus
-20,42%
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Stuttgart (EUWAX) 10,142 € 0,00%  10.05.22
Xetra 8,498 € -10,52%  17:36
München 8,012 € -10,97%  15:11
Berlin 8,49 € -11,19%  20:10
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