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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




09.05.22 20:30
Xetra Newsboard

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Uran-Aktien müssen jetzt ins Depot - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
381% Uran Aktientip nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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11,435 € 11,898 € -0,463 € -3,89% 09.05./21:24
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,16 € 11,41 €
Werte im Artikel
11,44 minus
-3,89%
11,35 minus
-16,65%
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Tradegate (RT) 		15,475 € +30,51%  08.04.22
Stuttgart (EUWAX) 11,435 € -3,89%  12:30
Düsseldorf 10,933 € -5,90%  15:15
München 10,86 € -8,10%  17:44
Frankfurt 10,911 € -8,32%  17:16
Xetra 10,742 € -8,62%  17:36
Berlin 10,78 € -9,11%  20:10
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Die beste neue Lithium-Aktie nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL). Übernahme nahe Tesla ($TSLA) und Albemarle ($ALB)

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