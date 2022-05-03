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03.05.22 20:30
Xetra Newsboard

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GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
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13,91 minus
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Xetra 14,451 € +0,41%  17:36
Düsseldorf 14,223 € +0,18%  18:15
Frankfurt 14,182 € -0,76%  19:47
Stuttgart (EUWAX) 13,908 € -2,30%  21:45
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