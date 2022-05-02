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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




02.05.22 20:30
Xetra Newsboard

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Milliardäre setzen auf Atomkraft - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein. 370% Uran Aktientip nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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11,648 € 12,499 € -0,851 € -6,81% 02.05./21:51
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,16 € 11,42 €
Werte im Artikel
11,65 minus
-6,81%
14,12 minus
-7,16%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		15,475 € +29,58%  08.04.22
Stuttgart (EUWAX) 11,648 € -6,81%  21:45
München 12,09 € -7,88%  12:00
Frankfurt 11,875 € -8,05%  16:23
Düsseldorf 11,72 € -8,32%  19:15
Berlin 11,95 € -8,64%  21:48
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Welche Aktie kaufen? Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL)

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