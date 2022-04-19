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19.04.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
Werte im Artikel
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+7,42%
14,92 plus
+0,69%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		16,569 € -0,64%  12.04.22
Stuttgart (EUWAX) 17,405 € +7,42%  21:00
Düsseldorf 17,244 € +5,13%  19:15
Xetra 17,431 € +4,53%  17:36
Berlin 17,43 € +4,50%  20:10
München 17,29 € +2,97%  19:06
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