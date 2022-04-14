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14.04.22 20:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
Werte im Artikel
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+1,46%
16,34 minus
-0,12%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
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Frankfurt 16,789 € +3,09%  08:08
Stuttgart (EUWAX) 16,339 € -0,12%  21:30
München 16,791 € -1,04%  12:22
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