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12.04.22 20:30
Xetra Newsboard

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Übernahme riesiger 4,8 Mio. Pfund Uran-Lagerstätte - Massives Kaufsignal
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15,965 € 17,16 € -1,195 € -6,96% 12.04./21:06
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
Werte im Artikel
13,89 plus
+0,74%
15,97 minus
-6,96%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		16,569 € +0,41%  15:13
Düsseldorf 16,527 € +0,47%  16:15
Xetra 16,549 € +0,28%  17:36
Berlin 16,35 € -0,91%  20:51
Frankfurt 16,391 € -1,32%  08:20
München 16,655 € -4,62%  19:28
Stuttgart (EUWAX) 15,965 € -6,96%  21:00
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Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA) und Albemarle ($ALB). Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 4.609% mit Albemarle ($ALB)

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