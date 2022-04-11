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11.04.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
Werte im Artikel
17,16 minus
-6,40%
13,89 minus
-6,71%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		18,6931 € -0,12%  08.04.22
München 17,462 € -5,82%  10:00
Stuttgart (EUWAX) 17,16 € -6,40%  11:00
Düsseldorf 16,449 € -11,86%  19:15
Frankfurt 16,611 € -12,42%  12:12
Xetra 16,502 € -12,65%  17:36
Berlin 16,50 € -12,70%  20:10
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