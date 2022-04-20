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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




20.04.22 20:30
Xetra Newsboard

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Uranpreis schießt auf 5-Jahreshoch - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
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14,395 € 14,968 € -0,573 € -3,83% 20.04./21:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,16 € 11,62 €
Werte im Artikel
26,23 plus
+0,13%
17,44 minus
-0,31%
14,40 minus
-3,83%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		15,475 € +2,33%  08.04.22
Frankfurt 14,429 € -1,11%  19:20
München 14,724 € -1,70%  16:29
Düsseldorf 14,505 € -2,90%  19:15
Xetra 14,601 € -3,11%  17:36
Berlin 14,61 € -3,44%  20:10
Stuttgart (EUWAX) 14,395 € -3,83%  21:45
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Aktuell
Lithium schießt über 81.500$ - Tesla ($TSLA) steigt ein. Lithium Hot Stock mit sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - Massives Kaufsignal

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