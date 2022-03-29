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29.03.22 20:30
Xetra Newsboard

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Milliardäre setzen auf Atomkraft - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
388% Uran Aktientip nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 12,74 €
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Stuttgart (EUWAX) 20,312 € -1,90%  21:45
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Berlin 20,56 € -2,28%  20:10
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