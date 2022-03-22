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22.03.22 21:30
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18,156 € 17,059 € 1,097 € +6,43% 22.03./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 12,94 €
Werte im Artikel
18,16 plus
+6,43%
15,02 plus
+1,84%
60,80 plus
+0,36%
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Tradegate (RT) 		16,772 € -8,31%  16.03.22
Frankfurt 18,261 € +7,12%  17:28
Stuttgart (EUWAX) 18,156 € +6,43%  21:55
Berlin 18,30 € +6,15%  21:48
Xetra 18,293 € +6,10%  17:36
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