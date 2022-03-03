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03.03.22 21:30
Xetra Newsboard

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15,08 € 15,821 € -0,741 € -4,68% 03.03./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
Werte im Artikel
16,06 minus
-3,75%
15,08 minus
-4,68%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		13,75 € -10,13%  23.02.22
München 15,712 € -0,72%  13:16
Frankfurt 15,067 € -4,41%  21:52
Stuttgart (EUWAX) 15,08 € -4,68%  21:55
Düsseldorf 15,176 € -5,55%  19:15
Berlin 15,30 € -6,93%  21:48
Xetra 15,299 € -6,96%  17:36
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