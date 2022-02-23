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23.02.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 14,20 €
Werte im Artikel
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+2,35%
14,27 minus
-0,42%
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Düsseldorf 15,208 € +6,78%  18:15
Berlin 15,21 € +5,33%  20:10
Xetra 15,204 € +5,31%  17:36
München 15,086 € +3,88%  17:01
Frankfurt 14,587 € +1,14%  20:06
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