Erweiterte Funktionen
XLMetc - ETC Group Physical . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information
18.02.22 21:30
Xetra Newsboard
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,343 €
|4,477 €
|-0,134 €
|-2,99%
|18.02./22:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A3GVK06
|A3GVK0
|6,65 €
|3,90 €
Werte im Artikel
2,73
-0,76%
3,19
-1,34%
15.043
-1,47%
15,95
-1,61%
15,73
-1,86%
4,40
-2,21%
4,34
-2,99%
3,94
-3,62%
7,94
-3,72%
34,29
-4,09%
12,50
-4,19%
10,10
-4,98%
24,38
-6,28%
27,69
-6,33%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|4,37 €
|-2,89%
|21:53
|Stuttgart (EUWAX)
|4,343 €
|-2,99%
|21:55
|Düsseldorf
|4,3526 €
|-4,09%
|18:15
|Frankfurt
|4,3758 €
|-5,71%
|17:26
|München
|4,3602 €
|-5,95%
|17:12
|Xetra
|4,3598 €
|-6,32%
|17:36
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