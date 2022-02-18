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XLMetc - ETC Group Physical . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




18.02.22 21:30
Xetra Newsboard

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4,343 € 4,477 € -0,134 € -2,99% 18.02./22:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GVK06 A3GVK0 6,65 € 3,90 €
Werte im Artikel
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-0,76%
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Stuttgart (EUWAX) 4,343 € -2,99%  21:55
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Frankfurt 4,3758 € -5,71%  17:26
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